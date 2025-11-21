У надевавшего пакеты на детей учителя нашли книгу о маньяке по прозвищу «Удав»

Полиция Екатеринбурга провела обыск у 33-летнего учителя музыки Артема Ваганова, которого подозревают в том, что он душил учеников пакетом. В ходе обыска была обнаружена книга о маньяке Сергее Головкине — преступника также называли «Фишер» и «Удав». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Прокуратура Свердловской области

На счету Головкина 11 доказанных жертв, но число реальных преступлений может составлять около 40. Найденная дома у Ваганова книга «Маньяк Фишер. История последнего расстрелянного в России убийцы» рассказывает о преступлениях Головкина, и составлена с использованием материалов с допроса и интервью с преступником.

Помимо книги о серийном убийце, Ваганов также вел страницу в соцсетях под именем Анатолия Сливко – другого маньяка, который тоже работал учителем. При этом, сам Ваганов заявил, что никогда не подражал Сливко, не хотел убивать детей и не получал никакого удовольствия от своих действий.

«Я буду давать комментарии после оглашения приговора», — заявил он.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Ваганова — его отправили в СИЗО на два месяца. Учителя игры на балалайке подозревают в том, что он душил детей пакетами. Ученикам он объяснял свои действия «проверками дыхания», и предлагал за них от 20 до 60 тысяч рублей. Одна из таких «проверок» была заснята на видео, которое попало в сеть. После этого стало известно, что от действий Ваганова пострадало как минимум 7 подростков.

В итоге в отношении учителя было возбуждено уголовное дело по 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни), а также по п.3 ст.30, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство несовершеннолетнего).