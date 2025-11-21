Сотрудники ГСУ СКР по Московской области продолжают следственные действия в СНТ «Звезда» Богородского городского округа, где загадочным образом пропали две девушки. Подозреваемый в причастности к их исчезновению местный житель Дмитрий Артамошин уже задержан, но рассказывать правду не спешит. Журналисты «МК» побывали в дачном поселке, где имя 46-летнего обвиняемого в серии убийств теперь у всех на слуху.

Дом Артамошина узнать легко — по жуткому беспорядку во дворе. Веранда до отказа набита тюками с какой-то одеждой, сам участок напоминает склад не то утильсырья, не то хранения одежды. Позже этому найдется объяснение. Дом пустует уже давно: 10 ноября Артамошин был арестован по подозрению в убийствах девушек. Его 9-летний сын отправлен в детдом. Скорее всего, мальчика передадут родственникам матери — сама она лечится в специализированной клинике.

Сосед Артамошина немного знал и предполагаемого маньяка, и его сына.

- Мальчик иногда ко мне забегал. На собаку посмотреть, да и просто так — он вообще часто бегал по поселку. Но по парню нельзя было сказать, что его избивают или там притесняют — наоборот, было видно, что он живет в достатке, и деньги у родителя есть (на одежду, например). Но папа с ним явно не церемонился. Например, сидет парнишка у меня, пьет молоко, ест печеньки, вдруг отец звонит ему на телефон и буквально рычит: «Ты где? Домой бегом!»

- Но именно издевательств с его стороны не было?

- Может что-то и было — я иногда слышал, как парень плачет. Но точно не скажу.

О матери ребенка Артамошин предпочитал не упоминать.

- Он говорил, что она где-то в лечебнице, в Питере. Просил даже помочь вызволить ее оттуда, если вдруг у меня есть какие-то связи. Ну, понятное дело, помочь я ему не мог.

Рассказывая о девушках, которые пропадали в доме маньяка как в бермудском треугольнике, сосед уточнил их статус.

- Хотя везде пишут «няни, няни» - они все-таки не няни. Сам Артамошин называл их домоуправительницами. Ну или помощницами по хозяйству. Тут было чем заняться. Видите вот эти шмотки, - мужчина показывает на тюки с одеждой на веранде. - Это все «стоковые» вещи, секонд-хенд. Он продавал одежду по бросовой цене, 100 рублей за вещь. Дом у него вообще забит таким же товаром. Таджики у него одевались, я что-то покупал для работы. Брендовые вещи тоже попадались. Ужас — к нему и дочь моя заходила с подружками. Поэтому конечно, помощница по хозяйству ему была нужна. Вот он и нанимал девушек.

- Кого-то из них вы видели?

- Самая первая, Алена, приехала с подружкой. Он пригласил меня с женой познакомиться, выпить-закусить. Мы пришли, но ненадолго — он довольно быстро начал барагозить, вести себя как-то нервно, дергаться. Очень неприятная манера. Посмотрели мы шмотки и ушли. Подружка этой Алены на следующий день уехала, а она осталась. Примерно месяц жила — дольше всех, по-моему.

По всей видимости, речь идет о той самой жертве, которой удалось спастись. Как мы уже рассказывали, Алену вызволили из страшной западни родственники.

- Он сказал, что за ней приехали родители и муж, который якобы в ОМОНе служит. Ну и, дескать, забрали Алену со скандалом. Артамошин еще возмущался: «Она меня мужем называла, а у нее оказывается еще муж был!»

- Что было дальше?

- Дальше началась чехарда — менялись одна за другой. Я его спрашиваю: «Что, опять не сошлись?» Он всегда недовольно отвечал: «А-а, меньше истерить надо!»

- Других девушек вы видели?

- Еще одна приходила, Маша, с кругленьким лицом. Вместе с ним и с его сыном — приходили зверюшек смотреть. Но он уже был «гашеный», пробыл недолго.

Другую я видел только на улице, она с его стаффордом гуляла. Еще удивился: как это она не боится, собака-то агрессивная.

Слухов, которые сейчас роятся в поселке — не счесть. Говорят, что телефон одной из исчезнувших девушек нашли утопленным в уличном туалете. Что Артамошин заставлял своего сына делать закладки. Что он так и не смог вспомнить место, где закопал труп.

Но в любом случае, пока не обнаружены тела, у родных и близких исчезнувших девушек еще есть надежда.