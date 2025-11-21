Разъярённый медведь напал на группу учеников начальной школы

Страшное происшествие потрясло Канаду. Там медведь гризли напал на группу учеников начальной школы и учителей, в результате чего 11 человек получили ранения. Двое получили тяжёлые травмы, ещё двое – серьёзные. Всё случилось в школе Acwsalcta в четверг в Белла-Куле, к северо-западу от Ванкувера.

Представитель Службы экстренной медицинской помощи Брайан Твейтс сообщил в своём заявлении, что на место происшествия были вызваны две машины скорой помощи и вертолёт.

По его словам, скорая оказала экстренную медпомощь четырём пострадавшим, которые были доставлены в больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии, ещё двое – в тяжёлом состоянии.

Капрал полиции Мадонна Сондерсон заявила, что пока не знает возраста и пола пострадавших учеников. Но известно, что это были ученики начальной школы.

Вероника Шхунер рассказала, что её 10-летний сын Альварес учился в классе 4–5, на который напали во время прогулки. Он находился так близко к животному, что «даже потрогал его шерсть».

Шхунер добавила, что несколько человек попытались остановить нападение, но один учитель-мужчина «принял на себя весь удар» и оказался среди людей, которых доставляли в больницу на вертолёте.

Она отметила, что Альварес был «травмирован» нападением на своих друзей, и среди тех, кто получил серьёзные травмы, было трое детей, хотя Служба экстренной медицинской помощи официально не подтвердила возраст ни одной из жертв.

Когда мать подняла своего сына, он находился в шоковом состоянии, а обувь была полностью покрыта грязью. В подобном состоянии были многие дети, некоторые даже плакали.

В четверг вечером власти Белла-Кула заявили, что «агрессивный медведь» всё ещё находится на свободе, а на месте происшествия работают полиция и сотрудники природоохранных служб.

«Офицеры вооружены. Оставайтесь в помещениях и не выходите на шоссе», – говорится в сообщении Первой нации в социальных сетях.

Шхунер также сообщила, что некоторые жители охраняют дороги вокруг населённого пункта.

Председатель Центрального прибрежного регионального округа Джейми Кеннеди заявила, что она выражает «искреннюю поддержку народу Нуксалк» и всем, кого коснулось нападение медведя.

Она заявила, что региональный округ готов оказать любую посильную помощь. Школа Acwsalcta сообщила в сообщении в соцсети, что в пятницу она будет закрыта из-за инцидента с медведем.