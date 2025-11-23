Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по «схеме Долиной»

Многодетная мать из Красноярска стала жертвой мошеннической схемы, которую некоторые называют «схемой Долиной»: после покупки квартиры она осталась без денег и без недвижимости. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Потерпевшая приобрела квартиру летом у продавца, который проживал в Москве. Он предоставил все необходимые документы, а процессом занимался сын женщины, который является риелтором. Однако вскоре после заключения договора бывший владелец отказался выписываться и подал иск в суд с требованием аннулировать сделку.

Он заявил, что стал жертвой мошенников, которым передал деньги, и утверждал, что не отдавал отчета в своих действиях, не желая продавать квартиру. В итоге многодетная мать осталась как без купленного жилья, так и без пяти миллионов рублей.

Сейчас она вынуждена проживать в старом жилом фонде, продолжая выплачивать ипотеку. Эксперт по недвижимости Константин Апрелев прокомментировал ситуацию, назвав подобную схему «эффектом Долиной». Только за текущий год более трех тысяч семей в России пострадали от подобных сделок, следует из публикации.

Еще в августе 2024 года певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников с Украины. Она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде.

Уже в январе суд обязал их вернуть Долиной 69 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказала, как мошенники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как преступники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.