Бывший исполняющий обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев спокойно выслушал приговор, вынесенный ему Ленинским районным судом Уфы по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашение судебного решения экс-чиновник встретил аплодисментами и продолжил пить кофе. Его адвокат Расим Гарифуллин заявил ТАСС, что Марзаев считает дело политическим, а себя невиновным. Защита намерена обжаловать приговор.

Бывший чиновник осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 561 миллион рублей и запретил занимать должности на государственной службе на срок 12 лет.

Марзаев лишен почетных званий Республики Башкортостан «Заслуженный экономист Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», государственных наград Республики Башкортостан — медали «За трудовую доблесть», ордена Салавата Юлаева. У него конфискованы в пользу государства жилой дом и земельный участок, а также полученная взятка.

По версии следствия, Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника часть взятки в размере 37 миллионов рублей от руководства коммерческой фирмы. Чиновник обещал содействие с заключением контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, который дал показания против Марзаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года.