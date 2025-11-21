Люксовое авто российско-голливудской актрисы сгорело в Петербурге

Этой ночью в Санкт-Петербурге загорелся премиальный автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежащим известной российской и голливудской актрисе Софье Аржаковской. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Люкс-тачка вспыхнула в Вытегорском переулке около часа ночи — загорелся моторный отсек и салон», — сказано в сообщении.

На место возгорания были направлены два пожарных расчета. 10 спасателей тушили дорогой автомобиль около часа. Также в МЧС уточнили, что сведения о пострадавших не поступали.

Софья Аржаковская родилась 12 августа 1987 года. Девушка является голливудской и российской актрисой кино, а также артисткой балета. Больше всего известна по ролям в фильмах «Вызов» и «Храброе сердце Ирены Сендлер». Кроме того, снималась в таких популярных сериалах, как «Кухня» и «CSI: Место преступления Нью-Йорк».