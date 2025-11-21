9-летнего сына богородского маньяка проверили на наркотики

Экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в организме девятилетнего сына богородского маньяка. Об этом пишет SHOT.

Ребенок сдал анализы крови и мочи после заявления одной из пострадавших, которая утверждала, что мужчина склонял мальчика к употреблению запрещенных веществ.

46-летний Дмитрий Артамошин воспитывал сына вместе с супругой Полиной до ее исчезновения прошлой весной. Тогда же мужчина объявил о пропаже жены и предложил вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о ее местонахождении.

Все это время подозреваемый самостоятельно ухаживал за ребенком и даже участвовал в поисковых операциях.

Артамошин убил как минимум двух девушек, третьей удалось сбежать. Ранее сообщалось, что он заставлял сына смотреть на изнасилования жертв.