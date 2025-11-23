В популярной у россиян стране из-за наводнений погибли почти 100 человек

Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 90. Еще 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

В ведомстве отметили, что больше всего ущерба от наводнений зафиксировали в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Там разрушены и повреждены свыше 1,1 тыс. частных домов, школ и административных зданий. Еще почти 200 затоплены. Также подтоплены или повреждены оползнями 24 участка автотрасс, что серьезно нарушило транспортное сообщение.

Более того, нанесла стихия урон и народному хозяйству. В центре страны повреждены 80 тыс. гектаров посевных площадей и 100 тыс. гектаров фруктовых плантаций. Погибли 3,5 млн животных и птиц.

Для оказания помощи населению и туристам министерство национальной обороны Вьетнама направило почти 45 тыс. солдат, в свою очередь министерство общественной безопасности также мобилизовало почти 100 тыс. полицейских. Кроме того, для эвакуации людей задействованы вертолеты, плавсредства и спецтранспорт.

Ранее сообщалось о 55 погибших из-за наводнений во Вьетнаме.