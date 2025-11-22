Число жертв наводнения в центре Вьетнама выросло до 55 человек

В субботу Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Минсельхозе Вьетнама назвал число погибших в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Их количество выросло до 55 человек. Но и это не окончательные цифры. Много вьетнамцев числится пропавшими без вести.

© Global look

Причина трагедии кроется в непрекращающихся дождях, вызвавших наводнения и оползни.

Сообщается, что особенно пострадали несколько провинций - Даклак, Кханьхоа и Зялай, где затоплено более 200 тысяч домов, школ, медпунктов и административных строений.

Это не все. Дожди размыли 63 тысячи гектаров посевов и более 100 тысяч гектаров фруктовых плантаций, уничтожено 3,5 миллиона голов сельскохозяйственных животных и птицы.

Паводок разрушил автомобильные и железные дороги, в результате чего нарушено сообщение центральной части страны с остальными регионами.

По данным властей страны, предварительно убытки оцениваются в 9 трлн донгов (более 340 млн долларов).