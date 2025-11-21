Учителя музыки обвинили в покушении на убийство детей

Преподавателю игры на балалайке из Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство детей. Сегодня суд изберет ему меру пресечения, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. С. Ваганову, - пояснили в ведомстве. - Органами предварительного расследования он обвиняется по статье о покушении на убийство несовершеннолетних".

Ранее в соцмедиа появилась информация, что преподаватель игры на балалайке попал в поле зрения правоохранительных органов после странных занятий с детьми на дому. Он якобы устраивал ученикам "проверки дыхания", надевая на головы полиэтиленовый пакет, сообщает ТАСС.