Обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной запросили до 9,5 года колонии

Гособвинитель затребовал до 9,5 года лишения свободы четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой певицы, народной артистки России Ларисы Долиной. Речь идет об Анжеле Цырульниковой, Артуре Каменецком, Дмитрии Леонтьеве и Андрее Основе. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Государственное обвинение просит суд назначить подсудимым следующие наказания: Цырульниковой — девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей. Леонтьеву — семь лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Каменецкому — семь лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Основе — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, прокурор попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших и сохранить арест, наложенный на имущество обвиняемых. По данным следствия, фигуранты ввели в заблуждение Долину и заставили ее перевести деньги на якобы безопасные счета. Певица также лишилась своей квартиры в центре Москвы. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками, превысила 300 миллионов рублей.

Заседание по делу проходит в закрытом режиме. На этом настоял адвокат Долиной. Это связано с тем, что певице и ее правозащитнице угрожали убийством из-за разбирательств с квартирой. Недавно появились подробности дела об обмане Долиной. Народная артистка РФ в течение трех месяцев думала, что действует по указке Федеральной службы безопасности.