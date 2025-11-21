В Краснодаре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

Теракт на железной дороге в Краснодаре готовил гражданин Украины по указанию спецслужб киевского режима. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, подрыв путей удалось предотвратить, а мужчину задержать.

По данным ведомства, завербованный СБУ гражданин Украины через запрещенную на территории России социальную сеть вошел в контакт с сотрудником спецслужб и получил от него задание на совершение теракта и подрыва железнодорожных путей в Краснодаре. Его обнаружили и задержали сотрудники УФСБ по региону.

"В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России", - отметили в пресс-службе ведомства.

У мужчины изъяли телефоны, в которых нашли переписку с украинским куратором. Также он указал на место, где располагался тайник. Там специалисты нашли самодельное взрывное устройство.