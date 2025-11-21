Убийца нянь из Подмосковья может избежать тюрьмы
В Подмосковье задержали серийного маньяка, похищавшего молодых нянь.
В правоохранительные органы обратились мать 19-летней жительницы подмосковного Королева и сестра 25-летней москвички по факту исчезновения родственников. Одна девушка пропала 27 июля, вторая – 27 октября текущего года, сообщил подмосковный главк СКР.
Третью пропавшую нашли в больнице в Волгоградской области. Она рассказала подробности о страшном маньяке, орудующем в Подмосковье. Им оказался 46-летний ранее судимый житель Богородского района Подмосковья – Дмитрий Артамошин. Он отучился на психолога, создал семью. В нулевых годах его судили за угон автомобиля и воровство техники. Работал перекупщиком подержанных автомобилей.
Но на деле оказалось, что мужчина держал свою семью в страхе. Он регулярно избивал свою жену, заставлял принимать ее наркотики. Женщина не выдержала и ушла от него, Дмитрий объявил супругу в розыск. После побега Дмитрий остался один с 9-летний сыном. Бабушка со стороны матери попыталась забрать внука, но суд не рассмотрел заявку, пишет telegram-канал Mash. Сейчас супруга маньяка находится в Санкт-Петербурге.
После ухода жены, Дмитрий начал искать ребенку няню – на вакансию откликались молодые девушки. Сначала все шло гладко: Дмитрий втирался в доверие, рассказывая про "плохую жену", а после показывал свое истинное лицо. Мужчина подсаживал нянь на наркотики, насиловал и калечил их.
На счету маньяка по меньшей мере четыре жертвы. Одна из них едва не задушила Дмитрия, но в последний момент ей стало жалко девятилетнего сына и она не решилась на убийство.
В настоящий момент фигурант дела заключен под стражу. Его обвиняют в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Если экспертиза признает его невменяемым, то он может избежать тюрьмы, пишет telegram-канал SHOT.
Расследование дела продолжается. Следствие просит оказать содействие в поиске пропавших девушек. Если есть какая-либо информация, то ее следует сообщить в следственный отдел по городу Ногинску.
С 9-летний мальчиком сейчас работают психологи – он сильно запуган, на его теле обнаружены шрамы. Как стало известно telegram-каналу Baza, отец заставлял его пить "невкусный сок", от которого отрубался на долгие часы. Следственные органы проверяют соцработников на халатность. Кроме того, ребенка сажали за руль автомобиля, чтобы тот "довез отца в магазин за пивом".