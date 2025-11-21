Ученые рассказали о смертельной опасности места, где ищут Усольцевых

28 сентября 2025 года семья Усольцевых пропала в красноярской тайге. Поиски, в которых участвовали волонтеры, спасатели и техника, не увенчались успехом. Спасатели осмотрели несколько пещер, но не обнаружили никаких следов. Ученые в беседе с aif.ru рассказали о смертельной опасности места, где ищут семью.

Спелеологи отмечают, что пещеры зимой могут стать смертельной ловушкой для неподготовленных людей, особенно для детей. Отсутствие воды и густой дым от костра делают выживание практически невозможным. Тела, попавшие в пещеры, могут оставаться там незамеченными долгое время.

Эксперты считают, что шансы на выживание в пещере зимой крайне малы. Травмы внутри пещер также нередки. В качестве примера спелеолог Юрий Долотов привел случай из Никитских каменоломен, где тело человека нашли только через три месяца.

В начальной версии сообщалось, что семья могла оказаться в опасности в пещере или подземном провале. Поисковые работы ведутся по запросу полиции.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг версию о нахождении семьи Усольцевых в Таиланде. Для въезда в страну необходимы загранпаспорт, билеты и другие документы, которые оставляют следы в базах данных.