Недалеко от трассы Надым — Салехард в Надымской районе ЯНАО развернулась сложная поисковая операция. Семья оленеводов с четырьмя маленькими детьми, самому младшему из которых всего полтора года, оказалась в ледяной ловушке из-за неисправности снегохода. Об этом URA.RU сообщили источники.

Тревожный сигнал поступил спасателям глубокой ночью, 21 ноября. Глава семьи сумел дозвониться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Надымского района по спутниковому телефону и сообщить о бедствии.

«В ЕДДС Надымского района ночью 21 ноября поступило сообщение, что у семьи из шести человек, четверо из которых дети, сломался снегоход. Они направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где у них находится чум и стадо оленей», — говорится в сообщении.

На помощь к заблокированной в снегах семье немедленно выехала профессиональная аварийно-спасательная служба «Ямалспас». Спасателям предстоит найти людей в сложных погодных условиях и доставить их в безопасное место.

В пресс-службе департамента гражданской защиты ЯНАО подтвердили, что поисковые работы уже ведутся в указанном районе.