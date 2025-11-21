Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у Минобороны достиг 9 млрд рублей

Более 9 миллиардов рублей составляет ущерб в деле экс-первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и других фигурантов. Они обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны при строительстве 14 объектов по госконтрактам.

© Российская Газета

Следствие установило, что деньги были похищены с июля 2019 года по март 2023-го.

"Евгений Горбачев, который являлся бенефициаром АО "ВСК", вместе с обвиняемой и другими лицами в рамках исполнения 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" и "Военно-строительная компания", похитили денежные средства в общей сумме более 9 миллиардов рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мерваезова должна была обеспечить получение аванса в рамках заключенных договоров, вывести и обналичить деньги со спецсчетов, а также оформить подложные первичные бухгалтерские документы, чтобы скрыть факты вывода и хищения денег.

По мнению следствия, сумма ущерба, вменяемая всем фигурантам, вероятно, еще может увеличиться.