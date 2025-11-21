С бывшего замдиректора «Лосиного острова» взыскали более 2,2 млн рублей

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры Московской области и постановил взыскать с бывшего заместителя директора парка «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей.

Как сообщили «МК» в прокуратуре Московской области, замдиректора в 2022-2023 годах представил недостоверные данные об источниках дохода. Остаток денежных средств на его счетах в банках превышал его доход за отчетный период и предыдущие два года.

Также чиновник не представил доказательства законности получения более 2,2 млн рублей. По решению суда эти деньги будут обращены в доход государства.