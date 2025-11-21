Последствия схода поезда с углем в Иркутской области попали на видео

Место схода грузовых вагонов поезда в Иркутской области попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На кадрах виден перевернутый вагон. Вокруг него – густой дым.

Локомотив и вагоны с углем сошли с путей на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области в ночь на пятницу, 21 ноября. Для ликвидации последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда, возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба») УК РФ.

На данный момент уже задержано движение семи поездов.

Ранее при расследовании схода поезда на путях был найден посторонний предмет.