Россиянка чуть не погибла после укуса медузы в Дубае

В Дубае россиянка чуть не погибла после укуса медузы, сообщает Telegram-канал Shot. Женщине стало плохо сразу после контакта с ярко-голубой медузой — у пострадавшей опухла рука.

© Вечерняя Москва

Позже у туристки развился отек Квинке, и она начала терять сознание. На помощь сразу пришли очевидцы, которые вызвали экстренные службы.

Женщину успели реанимировать прямо на пляже, благодаря оперативной помощи ей удалось выжить, передает Telegram-канал.

Двухлетний мальчик из России умер после укуса медузы в Малайзии. По данным FMT, местные врачи пытались спасти ребенка четыре дня.

Ранее российские туристы начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Укусы появляются на теле после дневного купания, прогулок и отдыха на песке.

В сентябре отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российских туристов из-за нашествия опасных медуз, известных как португальский кораблик, или физалия. Их укусы оставляют на коже глубокие, разъедающие ожоги, которые не заживают месяцами.

«Вечерняя Москва» узнала, какие еще опасности поджидают российских туристов в открытой воде.