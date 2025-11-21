Десятки детей скончались от обычного сиропа для кашля

Власти Индии расследуют серию смертей среди детей, связанных с обычным сиропом от кашля Coldrif. По данным Reuters, за последние месяцы скончались как минимум 24 ребёнка.

Как выяснилось, трое должностных лиц из штата Тамилнад сообщили агентству, что использованный при производстве растворитель мог быть заражён токсичным химикатом. В это же время компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 килограммов пропиленгликоля у местного дистрибьютора Sunrise Biotech. Тот, в свою очередь, закупил растворитель у небольшой компании Jinkushal Aroma, специализирующейся на ароматизаторах и химических добавках.

Проверка показала: партия Coldrif содержала диэтиленгликоль (ДЭГ) — промышленный токсин, известный по ряду трагедий в разных странах. 

Добавим, что сейчас следователи устанавливают, каким образом опасное вещество оказалось в растворителе, использованном при производстве сиропа.