В российском регионе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья южных Курил, заявила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

© m24.ru

По ее словам, подземные толчки зарегистрировали в 14:17 по местному времени (06:17 по московскому) 21 ноября. Их эпицентр располагался в Тихом океане в 27 километрах северо-западнее села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг находился на глубине 77 километров.

Собеседница агентства отметила, что землетрясение могли ощутить в Малокурильском и в поселке городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. При этом тревога цунами не объявлялась.

В начале ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло около побережья северных Курил. Эпицентр зафиксировали в 127 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 43 километров. Подземные толчки силой 3–4 балла могли заметить жители Северо-Курильска.