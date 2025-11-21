Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика попросили пожизненное

Осведомленного о ходе уголовного дела, обвинение потребовало для завербованного СБУ Игната Кузина пожизненного заключения за устроенный им взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинение в прениях сторон попросило приговорить Кузина к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.

Генерал Генштаба РФ Москалик погиб при взрыве в Балашихе

Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в Балашихе. Он являлся одним из членов российской делегации в минской контактной группе с 2015 по 2021 годы в рамках так называемого нормандского формата.