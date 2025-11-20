DPA: подозреваемого в подрыве "Северных потоков" могут выдать ФРГ 27 ноября

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов, предположительно, будет экстрадирован из Италии в Германию 27 ноября. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на адвокатское бюро Menaker, которое будет его защищать.

© Danish Defence

Ожидается, что мужчину доставят в пенитенциарное учреждение в Гамбурге 27 ноября, а 28 ноября, он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения. Судебный процесс, скорее всего, будет проходить в Гамбурге.

В среду кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, отклонил апелляцию и подтвердил выдачу ФРГ подозреваемого. Это уже второе разбирательство по апелляции.

В первый раз она была удовлетворена, и дело отправили на повторное рассмотрение, которое завершилось постановлением об экстрадиции Сергея Кузнецова. Он должен быть выдан до 30 ноября.

В Германии украинцу предъявляется обвинение в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Он был задержан в Италии в августе по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2".

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.