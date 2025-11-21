Анна, выжившая жертва богородского маньяка Дмитрия Артамошина, могла задушить мужчину, но не стала этого делать, так как пожалела его девятилетнего сына. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Выжившая жертва богородского маньяка почти задушила Дмитрия — в последний момент девушке стало жалко его девятилетнего сына, и она не решилась на убийство, — говорится в публикации.

О задержании мужчины стало известно 20 ноября. По данным следствия, Артамошин причастен к убийству двух девушек в Подмосковье. Ему также предъявили обвинение в склонении к употреблению наркотиков двух других жертв, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

Анна, одна из потерпевших девушек, смогла сбежать от маньяка. Ее нашли в больнице под Волгоградом. Она рассказала, что познакомилась с Артамошиным в интернете. Затем маньяк привез ее к себе и больше не выпускал. Кроме того, стало известно, что мужчина может избежать наказания. Это произойдет лишь в том случае, если его признают невменяемым.