Mash: Выжившая жертва богородского маньяка могла убить мужчину, но не решилась
Анна, выжившая жертва богородского маньяка Дмитрия Артамошина, могла задушить мужчину, но не стала этого делать, так как пожалела его девятилетнего сына. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.
— Выжившая жертва богородского маньяка почти задушила Дмитрия — в последний момент девушке стало жалко его девятилетнего сына, и она не решилась на убийство, — говорится в публикации.
О задержании мужчины стало известно 20 ноября. По данным следствия, Артамошин причастен к убийству двух девушек в Подмосковье. Ему также предъявили обвинение в склонении к употреблению наркотиков двух других жертв, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь
Анна, одна из потерпевших девушек, смогла сбежать от маньяка. Ее нашли в больнице под Волгоградом. Она рассказала, что познакомилась с Артамошиным в интернете. Затем маньяк привез ее к себе и больше не выпускал. Кроме того, стало известно, что мужчина может избежать наказания. Это произойдет лишь в том случае, если его признают невменяемым.