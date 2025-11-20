Женщина незаконно легализовала 1,5 тысячи мигрантов в России

Жительница Иркутска незаконно легализовала в России 1,5 тысячи мигрантов, ее задержали. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в свой нелегальный бизнес женщина также вовлекла сообщников из числа собственников недвижимости. Лично или через посредников они предлагали иностранцам фиктивную регистрацию по месту пребывания.

«Кроме того, от имени физлиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России. Таким образом в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей», — написала Волк.

Всего было задержано шесть женщин. Во время обысков у них обнаружили и изъяли паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи и иные предметы, которые являются доказательствами их незаконной деятельности. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

«Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальным – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — указала Волк.

Она добавила, что незаконно выданные иностранцам документы аннулируются, а их самих «удалят за пределы России».