Турист под наркотиками выпрыгнул из окна номера в Паттайе и выжил

Американский турист получил серьезные травмы при падении с балкона в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Утром 18 ноября иностранец выпрыгнул с балкона на втором этаже кондоминиума в Паттайе. По информации полиции и спасателей, он находился под воздействием галлюциногенов. Спасатели нашли 45-летнего американца Дэниела Трабу Уайта на газоне с травмами. Он явно был дезориентирован и жаловался на боль в ноге и стеснение в груди. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

По словам 18-летней тайки, знакомой Уайта, мужчина, по всей видимости, был пьян от кетамина. Перед прыжком она слышала его громкий крик. Полиция нашла в квартире каннабис и небольшие пакеты с порошком, который также, вероятно, является запрещенным средством. Пострадавшему грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.