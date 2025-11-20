G1: на конференции ООН по климату в Бразилии произошел пожар

ТАСС

На климатической конференции ООН в бразильском Белене возник пожар - загорелось одно из зданий в месте проведения официальных мероприятий. Пострадавших нет, сообщил портал G1 со ссылкой на министра туризма Бразилии Селсо Сабину.

По его словам, ситуация находится под контролем. Находившиеся на месте происшествия участники конференции эвакуированы по распоряжению службы безопасности.

Конференция по климату COP-30 проходит в Белене на севере бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября.