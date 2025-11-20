Умерла порноактриса Джина Лима, а три дня спустя скончался ее бойфренд

Полиция Манилы нашла мертвой 23-летнюю порноактрису Джину Лиму. Об этом сообщает The Sun.

В квартире обнаружили небольшое количество запрещенных препаратов. Судебно-медицинская экспертиза показала несмертельные внешние повреждения, наличие жидкости в легких и застойные явления в сердце.

Следователи начали проверку обстоятельств ее смерти. Причины и детали трагедии остаются неясными, расследование продолжается.

Через три дня скончался ее 24-летний бойфренд Иван Сезар Ронкильо, которого нашли без сознания на лестнице. Полиция рассматривает это как возможное самоубийство. Перед смертью Ронкильо публиковал посты в память о Лиме. Отмечается, что на него могло оказываться давление после гибели девушки, передает издание.

