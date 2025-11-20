Задержанный богородский маньяк весной заявлял о пропаже жены

Житель Богородского округа Подмосковья, расправлявшийся с девушками, которых находил в Сети для якобы трудоустройства в качестве няни для ребенка, весной подал заявление о пропаже своей супруги Полины.

Женщина уехала в Санкт-Петербург и затем перестала выходить на связь. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Mash.

— По словам 46-летнего Дмитрия А., его супруга пропала в марте — он разместил пост в соцсетях о том, что Полина уехала в Санкт-Петербург и перестала выходить на связь. Извращенец предлагал 100 (тысяч рублей — прим. «ВМ») за любую информацию о ней, — говорится в публикации.

По данным Следственного комитета, мужчина насиловал супругу, бил ее и заставлял употреблять наркотики. Мать женщины рассказала, что сейчас с ней все в порядке, передает Telegram-канал.

В тот же день правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Одна из жертв маньяка перестала выходить на связь 27 июля, а вторая — в октябре.