Американец изрезал подругу бензопилой, считая ее одержимой

Житель США изрезал бензопилой свою девушку и сам вызвал полицию. Об этом пишет FOX 10.

Инцидент произошел 7 ноября в Финиксе, штат Аризона. 47-летний Джеффри Раэль напал с бензопилой на свою давнюю подругу и позвонил в службу 911, признавшись, что сделал это, потому что она «одержима».

Когда полиция приехала к из дому, Раэль был вооружен молотком и крестом. На кухне правоохранители обнаружили окровавленную бензопилу и тело 31-летней Пэкстон Уоллес, которое было изуродовано до неузнаваемости.

Подозреваемого доставили в больницу, а затем арестовали под залог в миллион долларов.

Родные Пэкстон знали, что у Раэля были проблемы с законом, но не думали, что он на такое способен. По словам сестры потерпевшей, она пыталась разорвать отношения, но не успела.

Соседи пары слышали, как они часто ссорились. Теперь семья жертвы просит всех, кто замечает проблемы у окружающих, не оставаться безразличными и звонить в полицию.