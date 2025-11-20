Кассация смягчила приговор хирургу Лонской

Кассация заменила колонию-поселение московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской на исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Смягчить срок основного наказания, назначенный Лонской, заменить колонию-поселение на исправительные работы сроком 1 год 6 месяцев», - сказал судья.

Кроме того, суд снизил Лонской длительность запрета на право заниматься врачебной деятельностью с 2,5 лет до 2 лет.

В конце июня Мировой суд Москвы приговорил Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию по блефаропластике в клинике «Клазко». В результате вмешательства супруга президента ФЕОР Инна Борода потеряла зрение на оба глаза, однако после лечения в Италии удалось частично восстановить зрение одного глаза.

В январе пострадавшая потребовала с хирурга компенсацию более 27 млн рублей на оплату всех операций и медицинских расходов, при этом основной целью разбирательств остается лишение Лонской права на врачебную деятельность.