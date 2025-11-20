Названа страна, где россияне чаще всего попадают в ДТП во время отдыха

Путешественники из России наиболее часто попадают в автомобильные аварии на отдыхе в Таиланде. Нередко там туристы разбиваются на байках, скутерах и тук-туках. Об этом рассказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по страхованию Кирилл Сгибнев.

— Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы, — предает слова эксперта телеканал 360.ru.

Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться.

Тревел-блогерша Маша Тук из Санкт-Петербурга рассказала, что для одиноких туристов лучше всего подходят азиатские страны, в том числе Таиланд, Лаос и Вьетнам. По словам девушки, таким путешественникам лучше всего жить в хостелах, чтобы там знакомиться с туристами из других странах и находить новых друзей.

Урбанист и блогер Илья Варламов* рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.