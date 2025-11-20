В Подмосковье задержали 46-летнего жителя Богородского округа, подозреваемого в убийствах и изнасиловании молодых девушек, которых он находил через сайты с объявлениями о поиске няни для ребенка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного СК.

По данным «Аргументов и фактов», все происходило в СНТ «Звезда» под Ногинском, где проживал преступник. Он искал своих жертв на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для своего ребенка. Девушки, которые соглашались на эту работу, приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали.

Первой жертвой стала 19-летняя студентка, учившаяся на юридическом факультете Российского университета кооперации. Она пропала 27 июля 2025 года и до сих пор не была найдена. Последнее местоположение девушки зафиксировано в СНТ «Звезда». Спустя ровно три месяца там же пропала 25-летняя жительница юго-запада Москвы.

Изначально эти два исчезновения никак не связывали, поскольку розыскные дела обеих девушек находились в производстве у разных отделов полиции. Объединить их смогла третья жертва, которой удалось сбежать от маньяка. Ее обнаружили в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка рассказала, что мужчина применял к ней насилие и склонял к употреблению наркотиков.

Кроме того следователи установили, что обвиняемый также подвергал насилию, в том числе и сексуальному, свою супругу. Он избивал ее и склонял к употреблению наркотиков.

«46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.

В настоящее время расследование дела и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается. Пропавшие девушки до сих пор не найдены.