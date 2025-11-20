В Волгограде обрушилась секция крана

При падении секции крана в Волгограде во время проведения работ по демонтажу конструкции пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Произошло падение секции башенного крана при проведении работ по его демонтажу. С места происшествия госпитализированы 54-летний крановщик, 42-летний электрик", - говорится в сообщении.

Падение секции башенного крана произошло на строительной площадке по улице Двинской в Дзержинском районе Волгограда. В Главном управлении МВД России по Волгоградской области, уточнили, что башенный кран, по предварительным данным, упал на три автомобиля.