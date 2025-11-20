В Петербурге арестовали подозреваемую в поджогах оборудования сотовых вышек

Суд в Санкт-Петербурге арестовал женщину по подозрению в совершении поджогов оборудования операторов сотовой связи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арины Лыковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Срок меры - 18 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантку задержали накануне. Против заключения в СИЗО она не возражала.

Как установило следствие, в ночь на 18 ноября Лыкова при помощи легковоспламеняющейся жидкости подожгла распределительные щиты базовых станций оператора сотовой связи в районе Межевой улицы, Понтонного проезда и улицы Танкистов в городе Колпине, а также вблизи Тосненской улицы в поселке Шушары.