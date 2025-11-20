Актера Колганова арестовали за распространение детской порнографии

Актер Владимир Колганов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», был заключен под стражу по обвинению об изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

В деле о распространении детской порнографии также фигурирует предприниматель Евгений Кириллов. По информации объединенной пресс-службы городских судов Петербурга, в 2007 и 2015 годах фигуранты изготовили и распространили в интернете материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц. В том числе Колганов и Кириллов использовали эти кадры в своих соцсетях.

Оба обвиняемых свою вину не признали и просили не отправлять их под стражу. Несмотря на это суд принял решение поместить их в СИЗО на срок до 17 января.

Колганову и Кириллову грозит до восьми лет лишения свободы.