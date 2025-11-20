Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула

Власти не разрешили швартовку судну, которое ходит под флагом Палау.

Оно было вынуждено проследовать к следующему порту — в город Сочи, пишет ТАСС со ссылкой на судоходную компанию «Аквилон» — генерального агента по продажам и продвижению Astoria Grande. Там добавили, что причины принятия такого решения портовые власти Стамбула судовладельцу не разъяснили.

Согласно расписанию, остановка в Стамбуле должна была продлиться с 09:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В Сочи, откуда круизное судно вышло 8 ноября, оно должно было прибыть 22-го числа в 10:00 мск. Отмечается, что кроме Стамбула, в расписании круиза есть и другие города Турции — Бодрум, Мармарис, Анталья и Измир.