Сбившим насмерть женщину в Подмосковье оказался полицейский, его уволили

Водителем, сбившим насмерть женщину в подмосковном Сергиевом Посаде, оказался сотрудник полиции. Мужчину уже уволили из правоохранительных органов. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— Им (водителем — прим. «ВМ») оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, который в момент произошедшего находился на личном транспорте во внеслужебное время. По результатам служебной проверки данное лицо уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 18 сентября в вечернее время. Тогда полицейский ехал на своем автомобиле Toyota Camry по проспекту Красной Армии. Он не заметил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, и сбил ее. Потерпевшая скончалась на месте. Водитель не оказал ей помощь и скрылся с места аварии.

Впоследствии его задержали. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был пьян. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход его расследования.