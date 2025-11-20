Пенсионер попытался наказать мошенников и лишился 30 тысяч рублей

В отдел полиции обратился 86-летний житель Кировского района Саратова после того, как дважды был обманут телефонными мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области.

© Газета.Ru

Пенсионер рассказал правоохранителям, что 11 ноября ему позвонил неизвестный номер, якобы представитель отдела городской администрации. Он сообщил, что для пенсионеров действует программа выплаты так называемой 13-й пенсии. Чтобы оформить выплату, требовалось продиктовать паспортные данные и номер банковской карты. После разговора с незнакомцем мужчина заподозрил неладное и решил проверить информацию. Для этого он пришел в организацию по указанному адресу и выяснил, что такой социальной поддержки не существует.

На следующий день он услышал рекламу о юридической помощи для жертв мошенников. Саратовец позвонил на горячую линию и узнал, что ему могут помочь, но только после полной оплаты услуг. Пенсионер перевел на указанный счет 30 тысяч рублей. После нескольких дней ожидания звонка от «юристов» он понял, что все же стал жертвой мошенников.

Как отмечается в сообщении МВД, по обращению пенсионером следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).