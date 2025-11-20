Задержан водитель автомобиля, который задавил женщину в Подмосковье и скрылся

В Сергиевом-Посаде 26-летний мужчина обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибла местная жительница, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

«По данным следствия, 18 ноября 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходной разметке. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся», – сказали в ведомстве.

Водитель установлен, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следователи ходатайствуют от избрании фигуранту меры пресечения.