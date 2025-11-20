Бастрыкин возбудил дело против судьи Мальцевой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомстве.

По данным следствия, в декабре 2021 года Мальцева получила от своего знакомого - арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за введение процедуры наблюдения в отношении ООО "Малика", сохранение активов общества и принятие решений в пользу Коликова.

В СК отметили, что позже судья получила еще одну взятку - Коликов оплатил часть стоимости приобретаемой ей квартиры. По данным следствия, в этом случае сумма взятки составила 4,5 миллиона рублей, Мальцева должна была отменить результаты торгов имуществом ООО "Стройсервис" по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве.

Уголовное дело в отношении судьи возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Максимальное наказание по части 6 указанной статьи, где речь идет об особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), - 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин запросил согласие Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение уголовных дел в отношении еще шестерых действующих федеральных судей, а также судей в отставке.

ВККС рассмотрит запросы СК РФ на заседании, которое состоится 24-28 ноября.

Источники "РГ" отмечают, что в заседании ВККС примет личное участие председатель Верховного суда России Игорь Краснов.