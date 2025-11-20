Появились подробности в деле об отравлении учеников неизвестным газом

В школе №104 Краснодара произошел инцидент с отравлением газом. Один из учеников сообщил News.ru, что руководство школы обвинило в случившемся самих учащихся.

Как уточнил собеседник издания, на уроке биологии в параллельном классе ребята почувствовали странный запах. Они сказали, что он напоминает запах дихлофоса или похожего средства. Учитель не обратила внимания на их жалобы и не разрешила выходить из класса, добавил ученик.

По его словам, затем нескольким девочкам стало плохо: у одной закружилась голова, и она начала терять сознание. Вечером, после занятий, еще двоих мальчиков из этого класса увезли в больницу, где у них наблюдались тошнота и рвота с кровью. Родители подняли шум, потому что руководство школы обвинило детей в том, что они сами что-то смешали.

Сообщается, что после инцидента руководство школы организовало встречу с учителями и родителями. По словам ученика, учебный процесс продолжается по установленному графику, без каких-либо изменений. Подросток также отметил, что медицинский кабинет в школе редко работает.

Ранее Kub Mash сообщил, что семиклассников, отравившихся неизвестным газом на уроке биологии в школе № 104 Краснодара, рвало кровью. Мать одного из них заявила, что ситуацию «пытаются замять».