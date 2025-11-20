Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Турции

Более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Судно не получает разрешения на вход в порт. По предварительным данным, это связано с инцидентом, произошедшим ранее с турецким паромом Seabridge.

Согласно информации канала, на борту находятся граждане из Краснодарского края, а также Московской и Ленинградской областей. Круизный лайнер, вмещающий до 1328 пассажиров, прибыл в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября, но не смог начать высадку в 10 утра из-за отсутствия разрешений. В результате ему пришлось оставаться на якорной стоянке.

Впервые за 14 лет пассажирский паром Seabridge отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Но когда судно добралось до пункта назначения, его не пустили в порт из-за отсутствия соответствующего разрешения. Туристам пришлось провести на борту больше суток, у некоторых сгорели билеты, другие пропустили рабочий день. Подробности произошедшего и возможные последствия для маршрута выясняла «Вечерняя Москва».