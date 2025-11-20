Убившего 12-летнюю девочку подростка отправили в колонию

В Иркутской области вынесен приговор по делу об убийстве 12-летней школьницы. Подросток, совершивший преступление в сентябре прошлого года, приговорен к шести годам воспитательной колонии.

15-летний житель села Тарнополь состоял в отношениях с убитой. Причиной трагедии стал конфликт между подростками. В ходе ссоры юноша в состоянии аффекта пришел к дому девушки, пишет тг-канал Babr Mash.

Под предлогом разговора он выманил девочку на улицу, где сначала жестоко избил ее. Когда жертва потеряла сознание, душегуб нанес ей более 40 ударов ножом. Преступление отличалось особой жестокостью и хладнокровием.

После совершения убийства подросток попытался скрыть следы преступления. Он перенес тело на спортивную площадку, после чего позвонил учителю физкультуры и сообщил, что случайно обнаружил погибшую.

При обыске у преступника были обнаружены наркотики, хотя его знакомые утверждали, что проблем с запрещенными веществами у него не было. Юля была младшим ребенком в благополучной семье. Ее гибель стала тяжелой утратой для близких и всех жителей села.