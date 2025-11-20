Выявлено массовое отравление студентов в колледже Сургута

В Сургутском политехническом колледже произошло массовое отравление студентов. Об этом стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

По словам одного из студентов, который пожелал остаться анонимным, около 15 человек почувствовали себя плохо в мужской части общежития. Инцидент произошел после первой пары — студентов отпустили домой. В супе, который подавали в одном из подразделений общежития, были обнаружены личинки.

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость вызвана норовирусной инфекцией. Хотя это не пищевое отравление, пищевой путь передачи инфекции не исключен.

Эпидемиологическое расследование началось со вчерашнего дня.

В Депздрав Югры направлен запрос, ответ на него пока не получен.