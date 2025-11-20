Актера из «Улицы разбитых фонарей» задержали за изготовление порно с детьми

В Петербурге задержали двоих мужчин за изготовление порнографии с детьми, одним из них оказался актер. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, речь идет об артисте, который снимался в таких сериалах как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», его имя не разглашается.

Известно, что мужчина является отцом одного из пострадавших.

По данным СК РФ по региону, оба мужчины фотографировали ребенка, затем распространяли материалы в соцсетях. Один из мужчин разместил соответствующее изображение на своей странице в соцсетях.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

О задержании стало известно сегодня утром. Как установили полицейские, минимум с 2015-го года группа людей делала фото непристойного характера с детьми. «Моделям» было от года до двух. Затем изображения попадали в социальные сети и даркнет.