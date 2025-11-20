Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе в Подмосковье

Правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который устроил стрельбу на свадьбе в подмосковном Чехове. Он также взрывал петарды возле жилого дома. Правонарушителя арестовали на семь суток. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— В результате проведенных мероприятий сотрудниками ОМВД России «Чеховский» установлен житель города Раменское 2001 года рождения, который у одного из домов, расположенных на улице Московской в городе Чехов, произвел выстрелы в воздух из охолощенного оружия, а также взрывал пиротехнические петарды вблизи детской площадки. Он привлечен к административной ответственности по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 16 ноября. После этого в сети появилось видео, на котором запечатлены кадры, как молодожены выходят из подъезда дома. В этот момент раздаются звуки выстрелов. По факту произошедшего полицейские начали проверку.

В августе этого года жители района Северный в Москве услышали звуки выстрелов из автомата, которые доносились со стороны Хлебниковского лесопарка. На место вызвали правоохранителей. Позднее полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе. Их доставили в отделение для выяснения всех подробностей.