В Архангельской области пенсионерка отдала мошенникам 10 млн рублей

Жительница Котласа лишилась 10 млн рублей из-за мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Эти средства 71-летняя женщина передала курьеру, назвавшему ей кодовое слово, сообщили в Telegram-канале УМВД Архангельской области.

"Женщина сняла со счета восемь млн рублей. Выдавая деньги, сотрудница банка предупредила клиентку о существовании различного рода мошенничеств. Добавив к восьми миллионам еще два, хранившиеся дома, котлашанка пришла в парк и передала сверток с наличностью подошедшему к ней мужчине, который назвал кодовое слово", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сперва женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытались похитить деньги с ее счета. Банк якобы поместил сбережения в "безопасную ячейку", а вместо них внес на счет свои средства. Требовалось обналичить их и передать курьеру. Собеседник обещал, что сбережения вернут.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда в назначенное время сбережения не вернулись на ее счет. Возбуждено уголовное дело.