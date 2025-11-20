В Дагестане выявили более 20 майнинг-ферм

Дагестанские энергетики совместно с полицией обнаружили 21 незаконную майнинг-ферму в четырех селах Унцукульского района. Общий ущерб оценивается более чем в 6,5 млн рублей, сообщил в Telegram-канале и. о. директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.

"Проверочные мероприятия охватили села Майданское, Балахани, Гимри и Унцукуль. Всего за 2 дня обнаружено более 21 факта нарушения договорных обязательств, касающихся энергопотребления. Среди нарушителей оказались владельцы майнинг-ферм, незаконно подключившиеся к сетям", - сказал Шапиев.

По его словам, ущерб энергосистеме оценивается более чем в 6,5 млн рублей. По итогам рейдов административному наказанию подверглись 30 граждан, изъято более 160 устройств для майнинга, обнаруженных в жилых домах.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года в Унцукульском районе было выявлено 315 незаконных майнинг-комплексов.

Напомним, с января 2025 года на территории Дагестана введен запрет на осуществление майнинга.