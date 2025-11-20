Школьник забил отца кувалдой из-за нежелания учиться

В Карабаше Челябинской области десятиклассник забил до смерти отца кувалдой из-за нежелания учиться, пишет URA.RU.

© Global look

Все произошло в ночь на 19 ноября, поделился подробностями автор публикации.

По информации издания, у подростка произошла ссора с отцом из-за проблем с учебой, началась потасовка. В ходе конфликта сын взял кувалду и избил ею родителя. В результате полученных ран родственник умер.

Сообщается, что мальчик рос в интеллигентной семье и учился в 10-ом классе. Когда домой пришли бабушка с дедушкой, школьник с улыбкой на лице заявил, что «у них больше нет сына».

Подросток задержан.